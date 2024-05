Riparte “Miss Italia Umbria“, si cerca la più bella

Riparte la stagione della bellezza in passerella. E’ ai nastri di partenza “Miss Italia Umbria“ che quest’anno si avvale dell’organizzazione curata dall’associazione culturale Reiki, rappresentata da Manuel Fiaschi, esclusivista regionale del concorso.

Il primo appuntamento è fissato per questo sabato alle 16 al Perugia Park Hotel a Ponte San Giovanni dove si terrà il primo casting regionale che apre la stagione per 80 aspiranti miss che si sono iscritte al concorso per diventare Miss Umbria 2024.

In tutto sono previste circa venti tappe tra piazze e feste paesane da giugno fino ad arrivare alla finale regionale già fissata per il 24 -25 agosto, con grandi sorprese, assicurano gli organizzatori. Ci si può iscrivere direttamente sul sito di Miss Italia oppure mandando un messaggio alla mail: [email protected] con fotografie e aggiornamenti sui canali social Facebook e Instagram di “Miss Italia Umbria”.

Con la prima selezione al Park Hotel si va alla ricerca della ragazza più bella del Cuore Verde, erede di Greta Narcisi (nella foto) che lo scorso settembre ha conquistato la fascia di Miss Umbria 2023 con la sua bellezza e la sua spontaneità. Vent’anni, di Bastia Umbra, Greta era stata eletta proprio davanti al suo pubblico e ai suoi più grandi tifosi: il fratellino e la mamma che in passato aveva partecipato alle finali a Salsomaggiore e che l’aveva iscritta al concorso. La speranza è di riportare a casa l’ambita corona di Miss Italia, che manca all’Umbria dal 2010 quando vinse la folignate Francesca Testasecca.