Riparte il campionato di improvvisazione sul palco del Rebecca

Tutto pronto per la nuova stagione dell’Improvvisazione teatrale perugina firmata dall’associazione Voci e Progetti, che da stasera torna sul palco del Teatro di Rebecca, all’Oasi di San’Antonio, con “Imprò”: è il campionato di improvvisazione teatrale professionisti (nella foto), che porta a Perugia i migliori improvisAttori nazionali in una gara tra due squadre che si sfidano a colpi di risate, creatività, emozioni e gag teatrali. Le sfide-spettacolo sono attese stasera alle 21 poi il 18 ottobre e l’8 novembre, con la finalissima. Per lo spettacolo d’apertura sono in scena le squadre dei Blu e dei Verdi con otto improvvisAttori: per i Blu i perugini Mariadele Attanasio e Renato Preziuso, con Mirko Manetti e Alessandro Cassoni, per i Verdi il perugino Nicola Frascati, Alberto Ceville, Lorenzo Meacci e Susanna Cantelmo. Il giudice è Alessandro Ruta, presenta Daniele Roma. Gli interventi musicali, anche questi improvvisati, sono del musicista Alessandro Cistofori e del dj Francesco Cicco Micalef. Ingresso a 15 euro, biglietto ridotto per acquisti e prenotazioni on line su www.vocieprogetti.it.