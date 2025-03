Rinascita sociale post-sisma. Convegno con l’Università

UMBERTIDE – Non solo ricostruzione, ma rigenerazione e riqualificazione del territorio dopo il terremoto. Questo il tema dell’incontro che si svolgerà oggi alle 15 al Teatro dei Riuniti dal titolo "Strategie di rigenerazione territoriale e riqualificazione urbana", promossa dalla cattedra di Composizione Architettonica di Paolo Verducci, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Perugia. Verranno illustrati progetti didattici realizzati da studenti del corso e illustrate alcune aree di intervento nei luoghi colpiti dal sisma che ha interessato i comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio. Scopo del convegno indicare progetti di rigenerazione urbana di alcune zone e il riuso di immobili per ricreare le condizioni che possano favorire la rinascita sociale. Mentore del convegno l’architetto Diego Zurli, che ha proposto l’iniziativa al vicesindaco di Umbertide Annalisa Mierla e al Comitato Rinascita 9 Marzo interessati alla riflessione sulla ricostruzione al rilancio del territorio. Dice il presidente del comitato Paolo Arcelli: "Ricostruire il patrimonio edilizio danneggiato è condizione necessaria ma non sufficiente per favorire la ripresa di un territorio. Va protette socialità, cultura ed economia".