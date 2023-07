Rinasce il ’salotto’ di Castel Rigone La nuova piazza è tornata all’antico

Torna a splendere il "salotto" di Castel Rigone con l’inaugurazione della sua piazza rinnovata. Sono infatti appena terminate le opere di riqualificazione e pavimentazione di uno dei luoghi più caratteristici del borgo, utilizzato per eventi speciali, come il festival dei Giovani Concertisti in estate e i Mercatini di Natale a dicembre. Con un intervento del valore di 220mila euro l’area è stata trasformata, con l’eliminazione della grande pianta centrale e la totale pavimentazione, ricorrendo all’uso di materiali locali come la pietra serena. La rimozione del grande albero si è resa necessaria poiché le radici avevano creato dei rialzamenti dello strato bituminoso esistente.

La progettazione dell’intervento, come spiegato dall’architetto Rubina Perugini, è stata preceduta da una ricerca storica basata sull’analisi dei documenti catastali antichi, quali il Catasto Chiesa settecentesco, il catasto Gregoriano ottocentesco e catasti comunali successivi. Studi da cui si è risaliti all’origine del nome della stessa piazza, legato alla presenza dall’antica Chiesa di Sant’Agostino, poi demolita perché in condizioni strutturali non sicure. "L’analisi – è stato spiegato nel corso dell’inaugurazione - ha portato ad individuare un segno storico importante, che era quello della chiesa, della sagrestia e dell’orto, che costituivano un brano edilizio contiguo che andava ad occupare gran parte della zona a sud dell’attuale piazza". Da qui la scelta di ricorrere al mattone per delimitare i contorni dello spazio che un tempo doveva essere occupato dall’antica chiesa. Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi alla presenza dell’intera giunta comunale, hanno preso parte numerosi cittadini. "Il borgo merita questo riqualificato spazio di vita e di cultura", ha dichiarato il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, quando dopo alcuni mesi di lavori è stato tagliato il nastro della rinnovata Piazza Sant’Agostino. "Non ci fermeremo a Piazza Sant’Agostino – ha affermato Pasquali - Castel Rigone merita di crescere in attrattività attraverso la realizzazione di opere pubbliche come questa che si vanno ad aggiungere agli importanti investimenti privati. Questa è una giornata di rinascita e di sviluppo per il territorio". La cerimonia è stata allietata dalla musica eseguita dalla Filarmonica di Castel Rigone.