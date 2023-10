Rigenerazione urbana. Chef in piazza cucinano i prodotti di filiera Cia Il Mercato agricolo dell'Arco Etrusco di Cia Agricoltori dell'Umbria, in collaborazione con il progetto Corso Garibaldi District, organizza un appuntamento con piatti creati al momento da chef Kran Mahey e Salful Hosain. Oggi dalle 17.30 alle 19 in piazza Puletti.