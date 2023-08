Riflettori sull’installazione "Cristalli in formazione" di Ferrari a Panicale Inaugurazione dell'installazione "Cristalli in formazione" di Virginio Ferrari a Panicale. Sette elementi in pietra serena donati dall'artista al Comune con il lascito di Kiki O'Connell. Interventi di assessori comunali, regionali, presidente de "I borghi più belli d'Italia" e esperto in mineralogia-cristallografia.