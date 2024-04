Riflettori sull’extravergine novello. Frantoi Aperti anticipa la data

L’evento principe dell’oleoturismo italiano, che celebra l’arrivo dell’ extravergine novello nel periodo della frangitura delle olive, proponendo iniziative in frantoio, legate al mondo dell’olio di qualità, si terrà con una settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. La XXVII edizione di “Frantoi Aperti in Umbria” si svolgerà infatti dal 19 ottobre al 17 novembre 2024.

"Abbiamo stabilito le nuove date di Frantoi Aperti – dichiara Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria – durante l’assemblea annuale dei soci. La decisione di far partire prima l’evento, nasce da diverse considerazioni maturate negli anni grazie al confronto con frantoiani e produttori e con i Comuni che organizzano gli eventi, durante la kermesse. La prima motivazione è la tendenza consolidata ad anticipare la raccolta, per ragioni legate al cambiamento climatico e per fattori qualitativi legati alla maturazione delle olive, e conseguentemente il rischio di trovare frantoi chiusi già dalla seconda metà di novembre. Altra motivazione è quella di poter implementare le attività outdoor che rappresentano un elemento di richiamo crescente per un evento come Frantoi Aperti e che più ci si inoltra nella stagione autunnale e più diventano di difficile attuazione. Tra gli obbiettivi del 2024 – conclude Morbidoni - anche l’implementazione delle attività esperienziali di oleoturismo e l’attivazione del portale delle esperienze in collaborazione con le Strade dei Vini dell’Umbria".