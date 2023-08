Riflettori su Colfiorito Sagra della Patata al via con tanti eventi culturali

La Sagra della Patata di Colfiorito compie 44 anni ed è in continua evoluzione, pronta a nuove prospettive. Presentata ieri l’edizione 2023 alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini, del presidente della Proloco di Colfiorito Stefano Morini e del vice, Domenico Lini. Si parte l’11 agosto e si andrà avanti fino al 20, tra serate danzanti e cene all’insegna dei prodotti tipici, mercatini e artigianato in mostra, nonché tanta arte. Torna il XXII Trofeo Sagra della Patata Rossa, dedicato ai ciclisti esordienti. E ci sarà anche il Raduno dei pompieri nell’epicentro del terremoto. Due i momenti culturali. Il primo è la tavola rotonda "Conferenza permanente della montagna", in programma il 13 agosto alle 17 presso l’area della Sagra. Si tratta di un secondo appuntamento, dopo quello dello scorso anno, e vedrà l’intervento, dopo i saluti del sindaco Zuccarini, del presidente della Provincia Stefania Proietti e dei sindaci di Serravalle e Sellano, molti insigni docenti ed esperti, tra cui il presidente di Coldiretti Albano Agabiti o il presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Montioni. Il secondo momento è previsto il 18, alle ore 17, e si intitola "Sulle orme degli Antichi plestini". Da Lini gli obiettivi di medio periodo che la Proloco ha intenzione di raggiungere: su tutti la creazione di un luogo di aggregazione per lo sport giovanile ma anche l’impegno e la valorizzazione delle radici. "In relazione ai Plestini, vogliamo creare un percorso pedonale e ciclabile per via della Spina. Oppure mettere a disposizione locali in cui riprodurre la vita di allora.

A. Orfei