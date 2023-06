Rifiuti, ad Assisi si paga di più Approvato il conto di bilancio Via libera all’aumento della Tari

Tassa sui rifiuti, aumenti in arrivo. Li ha annunciati il Comune evidenziando come il versamento della Tari potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 giugno, oppure in tre rate con scadenze 30 giugno, 30 settembre e 1° dicembre. "Si tratta di aumenti congiunturali, così come accade in tutti i comuni – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti nel corso del consiglio comunale che ha dato il via libera alle tariffe – Da tenere conto che nel nostro territorio non è applicata l’addizionale comunale Irpef, siamo uno dei pochi comuni in Italia sopra i 15 mila abitanti che, pensando alle difficoltà economiche delle famiglie, non ha mai voluto introdurre questa imposta. Inoltre, come da anni sta facendo quest’amministrazione, saranno previsti dei bonus nel pagamento della Tari per le famiglie più disagiate e più fragili".

Il consiglio comunale ha inoltre approvato, a maggioranza, il rendiconto di gestione 2022 che comprende il conto di bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale e il parere favorevole del collegio dei revisori, con un avanzo di amministrazione di 14.344.294 euro, di cui 11.354.272 euro accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità, poi una parte vincolata e cioè 1 milione e 895mila derivante da trasferimenti e 230.684 per vincoli interni, infine 701.820 euro destinati agli investimenti. Presentati anche i conti della farmacia comunale che registra un utile di 208.472 euro e il fatto che pure nel 2022 sono state inviate le "baby card bimbi domani" per sostenere economicamente le famiglie a cui è nato un bambino o una bambina. Il Comune di Assisi - viene ancora evidenziato - ha rispettato i tempi di pagamento verso terzi addirittura con un indicatore di tempestività di 24 giorni.

Maurizio Baglioni