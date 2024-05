"Ridurre le liste d’attesa". La promessa del ministro ’Pronto un piano coraggioso’

PERUGIA – "Stiamo lavorando a un decreto per ridurre le liste d’attesa": il ministro della salute, Orazio Schillaci, sbarca in Umbria e ricorda che la questione annosa delle lunghe attese dei cittadini per farsi curare è nell’agenda di governo. Ma ieri sulla sua strada il ministro ha trovato anche le proteste di opposizioni e Comitati. La prima tappa a Spoleto, dove a chi gli contesta di aver tagliato fondi alla sanità, ha ricordato: "Abbiamo messo 4 miliardi in più sulla sanità nazionale. Quest’anno - ha aggiunto - il fondo ha superato 134 miliardi e ci saranno altri soldi messi nella prossima finanziaria". "Stiamo lavorando a un progetto per la riduzione delle liste d’attesa che nessun governo ha avuto il coraggio di fare e quindi credo che stiamo facendo bene nell’interesse dei cittadini", ha detto ancora Schillaci. A Spoleto c’erano anche alcuni esponenti dei comitati che da tempo protestano contro l’accorpamento del locale ospedale con quello di Foligno, che hanno esposto cartelli di protesta. Nel corso della visita e l’inaugurazione delle nuove apparecchiature, sono state evidenziate al ministro anche alcune criticità legate agli organici. La governatrice Tesei, nel corso del suo intervento, ha inteso rassicurare i cittadini di Spoleto sull’impegno della Regione a favore della sanità locale. L’assessore Coletto ha evidenziato l’importanza delle due nuove apparecchiature. Anche in piazza a Foligno, in concomitanza con l’arrivo di Schillaci, è andata però in scena la protesta del centrosinistra. "Dalla piazza di Foligno una risposta al Ministro Schillaci in città per un evento istituzionale che sa di propaganda", ha detto Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lei il candidato a sindaco Mauro Masciotti, i candidati e le candidate di Foligno in Comune, a Marco Bizzarri (Fiom-Cgil), Ivano Bruschi (Filt-Cisl), Roberta Turi (segretaria nazionale Nidil-Cgil).