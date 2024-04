Riccardo Milani allo Zenith con “Un mondo a parte“. Saverio Costanzo presenta “Private“ al PostMod

Il grande cinema accende i suoi riflettori su Perugia con l’arrivo domani in città di due importanti, sensibili e raffinati registi, Riccardo Milani e Saverio Costanzo.

Allo Zenith di Borgo XX Giugno domani torna Riccardo Milani (foto a sinistra) che alle 18 sarà in sala per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo e fortunatissimo film “Un mondo a parte“, interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che da giorni mantiene salda la vetta del box office italiano. Nell’incontro, coordinato da Andrea Fioravanti e seguito dalla proiezione, Milani racconterà curiosità e retroscena di una pellicola che sta conquistando il cuore degli spettatori con la storia di un maestro delle elementari che si trasferisce in un paesino dell’Abruzzo dove con l’aiuto della vice preside tenterà di salvare la sua scuola. Milani ha un forte legame con la città dove ha sempre presentato i suoi film a partire dal 1999 con “La guerra degli Antò“ e proseguendo negli anni, in tutte le sale dell’acropoli, con i film successivi, “Come un gatto in tangenziale“ , “Ma cosa ci dice il cervello“, “Ritorno a Coccia di Morto“ fino a “Grazie ragazzi“ che Milani ha girato in parte proprio a Perugia, tra Morlacchi, Zenith e Piazza IV Novembre.

E sempre domani al PostModernissimo sarà ospite d’eccezione alle 20.30 Saverio Costanzo (foto a destra) nel primo appuntamento della rassegna “Primavera - Mosaico cinematografico sulle resistenze“ che volge lo sguardo alle spiagge orientali del Mediterraneo. Costanzo incontrerà il pubblico per la proiezione del suo primo lungometraggio, “Private“ del 2004, una cronaca sui territori palestinesi occupati, vent’anni fa come oggi. Si comincia alle 19 con la performance di street art di Eduardo Castaldo.

S.C.