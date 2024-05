Tenta un furto, trova la morte. Resta incastrato nella finestra e non riesce più a respirare

Incastrato, con parte del corpo sospesa nel vuoto. Il collo e le braccia ancora dentro al negozio, le gambe il busto a penzoloni dalla piccolissima finestra dalla quale cercava di scappare. È finito in tragedia il tentativo di furto in un negozio di generi alimentari di Prepo, nella primissima periferia di Perugia. Il ladro, scoperto dal titolare dell’esercizio commerciale, avrebbe cercato la fuga dalla ristretta apertura che si è rivelata una trappola. Secondo quanto ricostruito, infatti, dopo essere riuscito a far passare gambe e tronco, sarebbe rimasto bloccato con spalle, gambe e collo. È morto soffocato, presumibilmente per asfissia meccanica. La vittima è stata identificata per un tunisino.

L’uomo, hanno ricostruito i carabinieri, era entrato nell’esercizio commerciale, dopo era stato sorpreso dalla titolare mentre forzava il registratore di cassa. Una volta scoperto sul fatto, avrebbe cercato di dileguarsi, utilizzando, una via di fuga alternativa, forse improvvisata al momento. Una scelta che, in base a quanto accertato al momento, si sarebbe dimostrata poi fatale. A quel punto avrebbe tentato la fuga, rimanendo incastrato nella piccola finestra per poi morire.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, per i successivi accertamenti tesi a stabilire le cause della morte. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Perugia. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine lo stesso titolare dell’esercizio commerciale che si era accorto del furto in atto nel suo negozio. Ma quando sono arrivati i soccorsi nel negozio, per il 34enne era già troppo tardi. Inutile il tentativo di recuperarlo da parte dei vigili del fuoco, altrettanto a vuoto l’iniziativa del personale del 118 di rianimarlo. Un epilogo drammatico a conclusione dell’ennesimo furto ai danni di esercizi commerciali di Perugia. Fenomeno che continua a tormentare tanto i residenti quanto i commercianti, nonostante i controlli intensificati e l’attenzione riversata quotidianamente dalle forze dell’ordine.