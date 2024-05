Lavori, stop ai treni fra Terni e Foligno

TERNI Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, svolgerà interventi di potenziamento infrastrutturale tra

Terni e Foligno, sulla linea Orte - Falconara, da venerdì 3 maggio a sabato 8 giugno. Tra i principali interventi: realizzazione di una galleria artificiale paramassi, lunga circa 40 metri, per la protezione della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico e rafforzamento corticale delle pareti rocciose per 360 metri. Questi interventi rientrano nel più ampio progetto di mitigazione del rischio idrogeologico della zona, già interessata da un movimento franoso nel gennaio 2021. I lavori relativi all’avanzamento del raddoppio della tratta Spoleto-Campello sono propedeutici all’attivazione dell’Ertms (European rail transport management system), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, tra Foligno,

Terni e Orte. I lavori, 20 milioni di euro di investimento, vedranno coinvolte circa 120 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, impegnate su opere civili, armamento, trazione elettrica e impianti di sicurezza e segnalamento. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Terni e Foligno dalle 23:40 di venerdì 3 maggio alle 5 di sabato 8 giugno.