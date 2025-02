Riccardo Leonelli presenta al Secci “La disfatta“

“La disfatta – Gli ultimi giorni del bunker”, ultimo lavoro dell’attore e regista Riccardo Leonelli su testo di Gianni Guardigli è atteso questa sera alle 21 sul palco del Teatro Secci. Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit e proseguirà con altre date a Narni, Amelia e Acquasparta, e Palazzo Gazzoli per gli studenti. L’idea nasce per rendere un tributo alle vittime della Shoah in occasione del Giorno della Memoria. Racconta Leonelli: "Chi ha visto il film “La caduta” con Bruno Ganz nel ruolo di Hitler, sappia che questa pièce ricalca molti dei momenti narrati nel flm, ma da un altro punto di vista: quello di Fritz, postino e violinista personale del Führer" che il 30 aprile 1945, asserragliato nel bunker sotto il palazzo della Cancelleria, si suicidò insieme ad Eva Braun appena sposata. “La disfatta” non è un semplice monologo, avvisa. "È l’urlo folle, disperato, a tratti distonico di un uomo del popolo. La performance si sviluppa all’interno di un bunker tedesco – forse proprio quello del Führer – non sappiamo quanti mesi o anni dopo la morte del tiranno".