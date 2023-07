Ricarica veloce delle auto a Orvieto: l'assessore assicura "A breve l'installazione"

Nuove colonnine per la ricarica veloce per le auto elettriche saranno a breve installate a Orvieto. Lo annuncia l’assessore al bilancio Piergiorgio Pizzo che spiega: "Enel X è intenzionata a realizzare le colonnine di ricarica veloce nella nostra città a prescindere dal bando Pnrr. È in corso un interlocuzione con la società alla quale abbiamo chiesto un piano di localizzazione delle colonnine su tutto il territorio comunale. L’autorizzazione sarà subordinata non solo a un piano che copra sia il centro storico che le frazioni, ma anche a un accordo economico che riconosca all’amministrazione comunale il pagamento del suolo pubblico o una parte dei ricavi derivanti dalle colonnine. Nei prossimi mesi, intanto – conclude l’assessore Pizzo –, saranno installate all’ex Piave due colonnine di ricarica delle auto elettriche con fondi delle Aree interne per la mobilità sostenibile".