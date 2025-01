Ricarica elettrica. Fuori uso le colonnine

ORVIETO Colonnine per la ricarica delle auto elettriche commpletamente fuori uso. Le proteste da parte dei proprietari di macchine elettriche sono numerose, ma le risposte tardano ad arrivare. Una orvietana si sfoga per la mancanza di questo servizio. "Abbiamo da poco comprato un’auto elettrica e già dal giorno successivo abbiamo cominciato ad avere problemi perché non funziona alcuna colonnina per la ricarica. Veniamo a sapere che sono fuori uso da mesi, quelle in piazza della Repubblica, ma stessa cosa per quelle della Coop o di Eurospin – dice la residente –. Morale della favola : per chi come noi non ha un garage , la soluzione unica è spostarsi fuori Orvieto. Porano, Fabro, Allerona e chi più ne ha più ne metta. Praticamente perdiamo mezze giornate intere per caricare la macchina, altrove. Ma come-si chiede ancora la cittadina- viene tanto pubblicizzata Orvieto e poi mettiamo un limite così importante? Esiste una app dove viene segnalata la funzionalità delle colonnine in una città , chi ha intenzione di venirci a trovare ma ha una macchina elettrica , poi viene davvero ? Troviamo tutto questo scandaloso perché si ha la netta sensazione che non si voglia risolvere il problema ,perché io non credo a ciò che mi è stato detto ovvero che la ditta che si occupa di colonnine elettriche non voglia investire sulla nostra città, non suona strano? Ho mandato pure una mail alla sindaca Tardani ma purtroppo non ho avuto risposta. Mi dicono che non è lei la responsabile, ma siccome è il sindaco della città , magari spero sempre che invece qualcosa possa fare".