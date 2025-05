Riapertura del parcheggio Matteotti: "La priorità sarà data ai cittadini"

In caso di possibile riapertura al pubblico, in tempi brevi, del piano scoperto del parcheggio Matteotti sarà data priorità di sosta a cittadini, attività e servizi presenti in zona. È questo il senso di una nota congiunta Comune di Assisi - Saba Italia, gestore della struttura sul tema dell’eventuale possibilità di utilizzo dei posti auto esterni dell’area di sosta pluripiano, resa inagibile dall’ incendio del pomeriggio del 2 maggio. Parcheggio per il quale, al momento, non è possibile indicare una data certa per la riapertura al pubblico poiché i tempi risultano condizionati dalle necessarie verifiche tecniche e dai connessi adempimenti tecnico-amministrativi. Una chiusura che ha creato disagi per turisti, residenti e pendolari. L’impegno in favore di cittadini e attività della zona giunge dopo che erano circolate preoccupazioni circa l’utilizzo dell’area di superficie, manifestate anche da esponenti politici. Ora la puntualizzazione di segno contrario: "Qualora a seguito di verifiche vi sia la possibilità di riaprire tale area, ogni decisione sull’utilizzo della stessa verrà presa in stretto coordinamento con il Comune di Assisi – viene sottolineato -. L’obiettivo di entrambi i soggetti è garantire un uso funzionale e ordinato del parcheggio, assicurando priorità e opportunità di sosta in base alle specifiche necessità dei cittadini, delle attività e dei servizi presenti nella zona, tenendo comunque conto anche delle esigenze di altre categorie di utenti".

Al fine di limitare al massimo i disagi degli abbonati al parcheggio Matteotti, Saba ricorda infine che è stata prevista la possibilità di utilizzare, con il medesimo abbonamento e alle stesse condizioni economiche, i parcheggi Mojano e Porta Nuova gestiti dalla stessa società. In alternativa, verrà rimborsato il costo dell’abbonamento.