Revisione e assicurazioni Controlli e multe della Stradale

TERNI - Raffica di controlli della Polizia stradale di Terni. Gli agenti hanno sottoposto a verifica 181 veicoli e 163 persone: 48 le sanzioni amministrative. In particolare le verifiche hanno riguardato i documenti relativi alla revisione e all’assicurazione: 6 le multe per la mancanza della revisione periodica e 3 per la mancata copertura assicurativa. Gli agenti hanno posto attenzione anche al rispetto dei limiti di velocità e per questo sono state erogate 11 sanzioni amministrative. Nel comune di Narni, con la Polizia Locale, si è proceduto all’allestimento di più posti di controllo per l’accertamento della guida in stato di ebrezza ed eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Dai controlli sono state ritirate 5 patenti di guida, contestate 2 sanzioni e 3 penalmente rilevanti per la guida in stato di ebrezza; “tagliati“ 51 punti dalle patenti di guida. Durante il servizio, il personale ha anche soccorso 3 automobilisti in difficoltà.