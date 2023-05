Restyling dell’impianto sportivo Quasi seicentomila euro in cantiere per la riqualificazione della struttura

Al via una serie di cantieri a Tuoro sul Trasimeno. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio di un piano di riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale da circa 570 mila euro, che comprende la riqualificazione dell’edificio degli spogliatoi, la riqualificazione del campo da calcetto e da tennis, oltre ai relativi percorsi di collegamento, l’illuminazione esterna ed interna.

Gli spogliatoi , in particolare, necessitano di interventi urgenti, ormai non più procrastinabili, di manutenzione straordinaria ed a tale scopo il comune di Tuoro ha partecipato anche al bando regionale per l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2021 con un progetto di adeguamento sismico, riqualificazione, efficientamento ed è stato ammesso a contributo dalla Regione Umbria per 100 mila euro mentre il resto sarà il Comune a metterceli. Per gli spogliatoi è prevista anche la sostituzione degli infissi, la ridistribuzione degli spazi interni, il rifacimento dei pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, nonché il rifacimento degli impianti elettrici e termici all’interno di ogni singolo vano.

"Gli investimenti sugli impianti sportivi - fortemente voluti da questa amministrazione, in particolare dal vicesindaco ed assessore allo sport Thomas Fabilli, per garantire ai ragazzi di fare attività sportiva nella massima sicurezza ed implementare i servizi erogati agli utenti - sui parchi giochi, sulle scuole, sul futuro asilo nido, l’attivazione del Centro di Aggregazione Giovanile con iscritti 74 utenti tra bambini e ragazzi, dimostrano la tanta attenzione di questa amministrazione nei confronti delle giovani generazioni", scrive in una nota il Comune. "Ringrazio – dice il sindaco Maria Elena Minciaroni - anche gli assessori alla scuola e servizi sociali Pietro Renzoni , ai lavori pubblici Nerio Tattanelli, all’ urbanistica Laura Cucina ed i consiglieri tutti perché insieme perseguiamo l’obiettivo di migliorare questo paese.

Ai cantieri del centro storico, del lago, della scuola materna, a quello degli impianti sportivi se ne aggiungeranno altri per rendere Tuoro un paese più sicuro, più illuminato, più attrattivo. Comunico, inoltre – aggiunge il primo cittadino – che nella scorsa settimana Umbra Acque ha iniziato gli interventi sui chiusini della strada principale di Vernazzano e successivamente si procederà all’asfaltatura della strada medesima".