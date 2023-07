Restyling del Ciclodromo Ok al progetto definitivo

FOLIGNO – Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del ciclodromo comunale di Corvia e la realizzazione della pista Bmx e tribuna con annessi servizi. Si tratta di un progetto Pnrr che quindi il Comune deve realizzare secondo le normative e le tempistiche stringenti dei finanziamenti europei. Il Comune di Foligno è risultato assegnatario, infatti di un finanziamento per la realizzazione di una pista bmxpump track e tribuna con annessi servizi (terzo stralcio), per un totale di finanziamento poco oltre il milione di euro. Nel decreto che ammette il finanziamento sono stabilite anche le procedure di esecuzione, al quale il Comune si deve attenere. Il documento è articolato e presenta elaborati allegati, dalla relazione tecnica generale alla documentazione fotografica, dall’elenco dei prezzi al computo metrico estimativo. C’è poi il quadro economico, il disciplinare descrittivo e i vari allegati tecnici con progetti di gradinate, piste e planimetrie. Nello specifico, il progetto definitivo per la riqualificazione prevede la realizzazione della tribuna con sottostante i locali di servizio, la pista di Pump Track, i percorsi di collegamento, le sistemazioni esterne e l’illuminazione notturna della pista.