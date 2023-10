Rendiconto sociale del territorio. Crolla tasso d’inattività femminile

"In provincia di Terni è possibile osservare un lieve aumentio dle tasso di occuopazione, a frtonte di una riduzione del tasso di disoccupazione. Rimane stabile il tasso di inattività". E quanto si legge nel Rendiconto sociale 2022 dell’Inps, presentato in Provincia. Stabile, quindi il tasso di inattività generale che, invece, fa segnare una clamorosa riduzione per quanto riguarda le donne tra i 25 e i 34 anni. In questa particolare fascia d’età, passa dal 45 del 2021 al 27,7 del 2022. Una variazione a dir poco sostanziale in un contesto, quello del tasso d’inattività femminile, che a livello generale risulta sostanzialmente stabile: 44,8 nel 2021, 44,6 nel 2022. Per quanto riguarda i panorama sociodemografico, si conferma nel ternano la tendenza all’inveccjhiamento della popolazione, con le nascite che continuano ad essere in calo e l’età media che si alza. Le nascite in provincia di Terni sono passate dalle 1729 del 2011 alle 1227 del 2021, un calo di circa il 30% in dieci anni. Una diminuzione progressiva e continua. Il Rendiconto sociale provinciale fornisce i dati "che documentano l’attività svolta dall’Istituto nella provincia di Terni nel corso del 2022, l’impatto che questa ha avuto sull’economia, la vita delle famiglie, i cittadini e le imprese".

Alla presentazione sono intervenuti rappresentanti delle Istituzioni e degli Ordini professionali presenti sul territorio ed esponenti delle forze sociali.

L’evento si è aperto con i saluti della presidente della Provincia Laura Pernazza, del prefetto Giovanni Bruno e del vescovo Francesco Antonio Soddu. Successivamente, il presidente del Comitato provinciale Guglielmo Bizzarri, ha brevemente introdotto i lavori. Ha preso poi la parola il direttore provinciale Savino D’Elicio di Chio, che ha illustrato i dati più significativi presenti nel Rendiconto, in particolare "gli ambiti in cui l’attività dell’Istituto sul territorio ternano ha ottenuto i risultati più importanti in termini di efficacia ed efficienza: tempi di liquidazione delle Naspi, 95% entro 15 giorni; tempi intercorrenti tra domanda e autorizzazione della cassa integrazione ordinaria, 22 giorni; incremento delle entrate contributive, +2,06% rispetto al 2021".

Ste.Cin.