Regole della Ztl. Le modifiche in Consiglio

L’appuntamento è per stamattina alle 9.30 nella sala consiliare di Palazzo Spada quando l’assemblea civica sarà chiamata a dare risposte alle numerose critiche, perplessità e opposizioni sollevate riguardo al nuovo regolamento per la Ztl, la Zona a traffico limitato di Terni. E, oggi, in Consiglio comunale arrivano proprio le modifiche a quel regolamento che, tra l’altro e ovviamente, era diventato anche argomento della polemica politica. L’obiettivo dell’amministrazione è “stringere“ quanto più possibile sui permessi che autorizzano all’ingresso nella Ztl. E a essere penalizzate erano state parecchie categorie tra cui le aziende economiche, quella dei medici (che avrebbero dovuto pagare una sorta di pass) e quella dei giornalisti. Nei giorni scorsi Confcommercio aveva ringraziato la Giunta Bandecchi manifestando "apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, al fine di superare le criticità incontrate dalle imprese che lavorano in centro". Di tutt’altro tenore la presa di posizione dell’Ordine dei giornalisti lasciati fuori dalla Ztl: "Sconcerto e indignazione per la scelta dell’amministrazione comunale che ignora consapevolmente il diritto-dovere di cronaca, limitando così sia lo svolgimento dell’attività, peraltro svolta in condizioni sempre più difficili, sia la giusta richiesta informativa della comunità". Oggi, il giorno della “verità“.