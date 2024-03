Regolamento della Ztl:. Confcommercio in pressing sul Comune

TERNI In una lettera al sindaco Stefano Bandecchi, agli assessori alla viabilità e al commercio e ai capigruppo consiliari, Confcommercio chiede la modifica del nuovo regolamento di accesso alla Ztl. In particolare si chiede l’abrogazione o la rivisitazione delle zone interdette; riguardo gli strumenti di flessibilità "chiediamo di limitare il ricorso alla Commissione permessi e di pubblicare i verbali con le decisioni assunte per informare i cittadini sulle fattispecie che hanno ottenuto eventuali deroghe", sottolinea Confcommercio. Per quanto riguarda il Permesso C, l’associazione chiede il "superamento dell’unica fascia di orario per l’accesso, mediante la definizione di cinque macrocategorie che tengono conto dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività che vi appartengono , in funzione delle necessità di spostamenti da e verso la Ztl". "Tale soluzione - continua – consente di dare risposta alle esigenze delle imprese in forma aggregata e non per singola azienda". Si chiede infine all’amministrazione di "arrivare a definire il regolamento o prendere altra decisione in tempi stretti"