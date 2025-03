Regione, altra infornata di nomine. Da Arpa ad Adisu, ecco chi arriva

Continua l’infornata di nomine da parte della Giunta regionale. Via via che scadono gli avvisi pubblicati nelle settimane scorse per il rinnovo dei vertici delle aziende partecipate, si susseguono i decreti relativi a presidenti, amministratori e direttori. E stavolta a fare il loro ingresso sono un tecnico e due politici. Così l’Esecutivo di Palazzo Donini dell’Umbria, nella seduta di ieri ha indicato le nomine per Agenzia Umbria Ricerche (Aur), Agenzia diritto allo studio (Adisu) e Agenzia regionale per l’ambiente Arpa.

Amministratore unico di Aur sarà Marco Damiani, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università di Perugia e presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione. Si occupa di partiti politici e, in particolare, di partiti della sinistra e della sinistra radicale europea. Tra i suoi lavori: Sinistra senza classi (Mondadori, 2022), Populist Radical Left Parties in Western Europe (Routledge, 2020); La sinistra radicale in Europa. Italia, Spagna, Francia, Germania (Donzelli, 2016). Succede ad Alessandro Campi, anche lui docente universitario.

Il nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale sarà Alfonso Morelli, già assessore all’Ambiente del Comune di Narni e candidato alle ultime elezioni con Sinistra-Verdi (Avs). Morelli, quarantenne è un ingegnere ambientale e lavora proprio in un’azienda del settore.

All’Agenzia per il diritto allo studio è stato infine indicato come amministratore, Giacomo Leonelli, perugino, anch’egli quarantenne e da molti anni politica. Ha una lunga militanza nel Pd come consigliere comunale, poi segretario cittadino e regionale. Poi la decisione di aderire ad Azione, il movimento guidato da Carlo Calenda.

Sono stati inoltre indicati i nominativi per la Commissione regionale espropri: Paola Calzoni, Roberto Dante Cogliandro, Gionata Moscoloni, Domingo Valentini. Nomina anche per il Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia “Terni 3: Giorgio Giuliani, Claudio Giovannelli e Federico Formichetti Federico. La Giunta regionale nominerà nelle prossime sedute i vertici delle altre partecipate.