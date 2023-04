Reddito di cittadinanza Truffa da 50mila euro Scattate cinque denunce

Furbetti del reddito di cittadinanza ancora in azione, denunciate cinque persone a Campello sul Clitunno che avrebbero percepito indebitamente, nel complesso, 50mila euro. I carabinieri della Compagnia di Spoleto, nell’ambito di una specifica attività d’indagine hanno proceduto a denunciare in stato di libertà cinque persone che si sarebbero appunto rese responsabili di false dichiarazioni, attestazioni, autocertificazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza.

I cinque dovranno rispondere anche del reato di truffa aggravata ad danni dello Stato. A condurre le indagini sono stati i militari della stazione di Campello sul Clitunno, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia. Ad essere segnalati alla Procura della Repubblica del tribunale di Spoleto sono un uomo e quattro donne che hanno un’età variabile dai 26 ai 68 anni e le loro condotte sono state oggetto di specifica analisi investigativa che grazie all’incrocio di dati ha permesso al personale specializzato del nucleo dell’Ispettorato del lavoro di accertare un’indebita percezione di somme - secondo le impuitazioni - sottratte alle casse dello Stato per quasi 50mila euro.

Immediatamente si è provveduto a segnalare i fatti all’ente previdenziale per le successive incombenze di immediata sospensione delle agevolazioni alle cinque persone denunciate.

L’attività d’indagine rientra nell’insieme dei filoni investigativi avviati già da tempo dagli uomini del Comando Provinciale di Perugia e dal Comando Carabinieri Tutela per il Lavoro finalizzati a verificare esattamente i requisiti in possesso da parte di coloro che hanno proceduto a richiedere il sussidio e la percezione del reddito di cittadinanza.

I casi di irregolarità sono molteplici anche in Umbria ed in particolare anche nell’area dello Spoletino. Situazioni che ultimamente, da quando sono stati intensificati i controlli, stanno emergendo in tutta Italia, oltre che nella nostra regione. Le autocertificazioni iniziali sono infatti oggetto di verifiche a tappeto che via via stanno facendo emergere delle irrogolarità, fonte poi di denuncia e di richieste di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Daniele Minni