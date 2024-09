Realtà virtuale Inside Monet, l’esperienza continua

Il viaggio immersivo tra i capolavori di Monet (e di Mirò) trionfa nell’estate perugina. Sull’onda della risposta entusiasta, del gradimento e delle tante richieste dei visitatori, Isola San Lorenzo ha deciso di prorogare per un altro mese “Inside Monet“ (nelle foto), la spettacolare experience immersiva tra reale e virtuale organizzata in collaborazione con Way Experience, da vivere nel Chiostro della Cattedrale alla scoperta dell’arte, della vita, dell’anima del padre dell’Impressionismo. Sarà quindi possibile partecipare all’originale evento tutti i fine settimana fino al 27 ottobre. Le date sono sempre quelle di venerdì, sabato e domenica, con il solo orario delle 19 e con informazioni e prenotazioni ai numeri 075 8241011 – 3701581907 e biglietti su www.secretumbria.it.

Ma c’è anche una bella novità: la partecipazione delle scuole per le quali si è pensato a una versione matinée, che può essere prenotata contattando il reparto che si occupa di didattica, alla mail [email protected]. E così il chiostro della Cattedrale di San Lorenzo continuerà a tingersi con i tocchi di colore cari agli Impressionisti, in una grande opportunità per avvicinarsi ai nuovi linguaggi di fruizione dell’arte, con una performance artistica che alterna e integra spazi reali con attori e contenuti virtuali immersivi a 360 gradi. Indossando un visore VR, il pubblico così viene trasportato all’interno di celeberrime opere di Monet che prendono letteralmente vita nell’arco di cinque tappe dove si “materializzano“ i capolavori più significativi dell’artista. Il percorso virtuale è intervallato da incursioni live di attori per un’esperienza immersiva e al tempo stesso partecipata e interattiva. in caso di maltempo la live experience si svolgerà all’interno della Sala del Dottorato.

Ottime notizie anche per “Il Giardino dei Sogni di Mirò“, l’altro viaggio immersivo in virtual reality che Isola San Lorenzo propone in una sala del Museo del Capitolo, per passeggiare nel mondo di Joan Miró, uno dei più importanti esponenti del surrealismo, grazie a visori di realtà virtuale. Visto il grande interesse mostrato anche da parte del pubblico di Monet, pure questa esperienza sarà prorogata. Si potrà continuare a camminare nel Giardino dei Sogni di Mirò fino al 27 ottobre, con la stessa modalità di fruizione, ogni giorno durante gli orari di apertura del Museo (10.30-13.30 e 14.30-18.30). Un successo su tutta la linea per l’esperimento di arte & realtà virtuale messo in campo da Isola di San Lorenzo che ha conquistato il pubblico per la sua originalità e la sua formula coinvolgente. Tra luglio e agosto sono arrivati tanti turisti, nelle ultime settimane c’è stata un’adesione massiccia del pubblico locale con presenze che da Perugia si sono estese a tutta la regione.

Sofia Coletti