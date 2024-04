Re Carlo III d’Inghilterra scrive a Zubboli

ASSISI – Re Carlo III d’Inghilterra ha inviato ben due lettere allo scrittore e giornalista assisano Massimo Zubboli: missive di ringraziamento e nel segno dei ricordi più cari. Zubboli, qualche tempo fa, aveva fatto pervenire al sovrano del regno Unito una foto del padre, il principe Filippo, duca di Edimburgo, scattata ad Assisi nel settembre del 1986 in occasione dei 25 anni dalla fondazione del Wwf celebrato proprio in città e alla presenza tra l’altro dell’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga e altri illustri ospiti: Filippo di Edimburgo era stato cofondatore e primo presidente del WWF Internazionale, dal 1981 al 1996, e presidente emerito fino alla sua morte. E Re Carlo, sottolinea Zubboli, "si è dimostrato coinvolto dal messaggio proveniente da Assisi", inviando una lettera di ringraziamento. Successivamente il giornalista e scrittore assisano ha scritto di nuovo a Re Carlo, inviando una nuova foto di Filippo di Edimburgo ad Assisi, ricevendo un ulteriore attestato di gratitudine. In occasione dei 25 anni del WWF Zubboli, che aveva fatto parte, nel 1986, dello staff del Principe di Edimburgo in occasione della presenza in Assisi, chiese di lasciare un segno significativo e concreto della sua presenza nella terra di San Francesco. "Allora gli suggerii – spiega Zubboli – di mettere a dimora un possente leccio all’Eremo delle Carceri sotto il ben noto albero di San Francesco, come concreto atto d’amore per il sacro luogo e la splendida natura che lo circonda".

Maurizio Baglioni