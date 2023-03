Rassegna “Cinema in biblioteca“ Coordina Guido Barlozzetti

ORVIETO “Cinema in biblioteca“ è il titolo della nuova iniziativa realizzata dalla biblioteca “Fumi“. Da lunedì 20 marzo verranno proiettati in sala eufonica pellicole di recente produzione premiate in diversi festival cinematografici. A coordinare la rassegna, che si interromperà durante il periodo pasquale per poi riprendere a metà aprile, è il giornalista, esperto di comunicazione e di cinema nonché conduttore Rai, Guido Barlozzetti.Le proiezioni dei film saranno precedute da un’introduzione da parte di esperti di cinema e schede d’approfondimento predisposte dal personale della biblioteca. Si parte il 20 marzo alle 18 con “Parasite“, primo film sudcoreano ad aggiudicarsi la Palma d’oro a Cannes che sarà introdotto da Guido Barlozzetti. “Tre Manifesti a Ebbing Missouri“, film vincitore di due premi Oscar, verrà proiettato il 27 marzo sempre alle 18 con la presentazione della giovane critica cinematografica Marianna Baccini. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, e occorre essere iscritti alla biblioteca.