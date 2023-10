Rapporto di sostenibilità . La Colacem investe su ambiente e sicurezza

Sostenibilità economica, ambientale e sociale. La Colacem, azienda da anni leader nella produzione di cemento, ha presentato lo scorso giovedì presso il proprio Stabilimento di Rassina, la sedicesima edizione del suo “Rapporto di Sostenibilità”. Il management (nella foto la presentazione), insieme al direttore dello stabilimento toscano, ha messo in evidenza l’impegno dell’azienda nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. All’interno del Rapporto sono raccolte tutte le informazioni che, attraverso testi, grafici informativi e tabelle di sintesi, forniscono una visione completa della strategia e del modus operandi di Colacem.

Gli argomenti chiave approfonditi nel Rapporto vanno dal dialogo costante con le comunità locali alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla neutralità carbonica ai prodotti e servizi fino alla biodiversità delle aree estrattive, oltre alla garanzia contrattuale che l’azienda può vantare: il 99,5% dei lavoratori è assunto a tempo indeterminato. Una opportuna e doverosa rilevanza è riservata agli investimenti, tra i quali rientra anche il nuovo filtro ibrido recentemente installato presso lo stabilimento di Ghigiano a Gubbio, il cui costo si assesta sui 2,5 milioni. La stessa operazione è stata effettuata anche negli stabilimenti di Sesto Campano e Rassina, che portano gli interventi per l’impiantistica a 14 milioni. Colacem - spiegano - ha inoltre promosso diverse iniziative indirizzate alla sostenibilità ambientale, con un piano che parte da lontano: negli ultimi 10 anni le emissioni specifiche di polveri sono state ridotte del 65%, oltre ai 38 milioni di euro investiti nella protezione ambientale e la riduzione delle emissioni nel triennio 2020-2022, tra cui rientrano anche le 6.000 piante autoctone messe a dimora nello scorso anno per i recuperi ambientali. Inoltre, grazie all’uso di biomassa sono state risparmiate circa 50mila tonnellate di CO². Colacem, 11 stabilimenti in tre continenti, 886 dipendenti in Italia e 2000 nel mondo, ha erogato anche 810.mila euro di contributi nel sociale. Il Rapporto è disponibile nella pagina “Sviluppo Sostenibile” del sito Colacem.