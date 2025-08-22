Assalto al negozio, terrore in via Oberdan: ferito un commerciante

Perugia, 22 agosto 2025 – Finisce con una coltellata sul braccio di Julian, titolare dell’Enoteca, la rapina al negozio di abbigliamento Smooth in via Oberdan. Il ladro, nazionalità straniera, nel tardo pomeriggio è stato identificato dalle forze dell’ordine, già da tempo sulle sue tracce, ma qualche ora prima semina il panico nella movimentata strada del centro storico. Nella zona lo conoscono tutti molto bene. Ma è furbo e veloce: arraffa quello che può e si dilegua. Mercoledì era riuscito a rubare anche all’interno dell’Urban Jungle di via Maestà delle Volte, poi ha fatto razzia da Umbrò e da Barone sempre in via Oberdan.

Ieri è entrato allo Smooth. E prende una felpa. Uno dei dipendenti prova a dirgli di rimetterla a posto. Ma il malvivente gli punta una lama alla gola. “Ho avuto davvero paura - racconta Felipe -. I colleghi del negozio vicino vedono la scena. Entrano, chiudono la porta per bloccarlo. Ma riesce a farla franca e scappa”. Intanto accorrono anche dall’Enoteca. Julian cerca di fermarlo, ma viene ferito al braccio, mentre uno dei collaboratori, Giovanni, gli fa lo sgambetto. Niente da fare: il ladro si rialza e scappa, nascondendosi poi in qualche vicolo. Non sa però che ormai ha le ore contate e poco dopo la giustizia farà il suo corso.

Nella strada regna lo sconcerto. I commercianti protestano. L’assessore Fabrizio Croce passa e ascolta lo sfogo degli operatori. Nel pomeriggio la nota della sindaca Vittoria Ferdinandi e del consigliere con delega alla sicurezza Antonio Donato: “Durante un nuovo tentativo di furto, un commerciante è rimasto ferito mentre cercava di bloccare l’autore – scrivono -. L’Amministrazione comunale esprime solidarietà e vicinanza al commerciante e alla comunità dei negozianti del centro storico. Auspichiamo in una pronta risposta delle Forze dell’Ordine, che stanno lavorando con impegno a questo caso. Confido nel loro grande lavoro - dice la prima cittadina - perché svolto sempre con dedizione e professionalità. Desidero inoltre esprimere la mia vicinanza e solidarietà a tutti commercianti colpiti e in particolare al commerciante rimasto ferito”.

Donato aggiunge: “Il nostro impegno è garantire un coordinamento costante con la Polizia, la Locale e i cittadini. L’interscambio di informazioni e la collaborazione rappresentano la via più efficace per arrivare rapidamente a una soluzione. Come Comune stiamo facendo la nostra parte in sinergia con le Forze dell’Ordine, che ringrazio. L’impegno è massimo e continuo”.