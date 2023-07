"Lasciala subito e vai via". Papà sventa il rapimento della figlia di 4 anni

San Giustino (Perugia), 24 luglio 2023 – “Lasciala subito e vai via…": così un padre ha sventato il tentativo di rapimento di sua figlia, una bambina di 4 anni. Una donna settantenne di origine rumena, badante, residente in zona, è stata denunciata dai carabinieri. L’ipotesi di reato è gravissima: tentato rapimento. Attorno al fatto circolavano già da giorni diverse versioni ed è stato sin da subito al centro di riservate indagini portate avanti dai militari della Stazione di San Giustino e della compagnia di Città di Castello. Secondo le risultanze degli accertamenti è lei che nel pomeriggio di martedì 18 luglio ha avvicinato una bambina, prima parlandoci, poi prendendola per mano, quindi in braccio.

Il padre, avendo assistito alla scena, ha redarguito la donna, riprendendosi subito la figlia. Il fatto si è svolto di fronte ad altre persone e la voce si è sparsa velocemente: arrivano le segnalazioni ai carabinieri della Stazione di San Giustino. Da quanto emerso: nel tardo pomeriggio del 18 luglio i genitori, una coppia di nazionalità italiana, stavano passeggiando in un’area verde nella zona di Selci. La bambina era insieme a loro e camminava a fianco, quando da dietro si avvicina una donna che saluta la piccola: "Ciao amore… come stai?", poi la prende per mano e fa qualche passo con lei mentre i genitori osservano, ma quando la sconosciuta prende in braccio la bambina il padre decide di intervenire e invita la signora ad allontanarsi.

Il fatto non viene segnalato subito dai genitori alle forze dell’ordine, ma da alcune persone che si rivolgono ai carabinieri affinché facciano le verifiche su questo episodio allarmante di cui tutti parlano. I militari iniziano gli accertamenti: rintracciano i genitori della bambina, una coppia molto giovane che vive nel territorio di San Giustino. I due confermano che mentre passeggiavano con la figlia in un’area periferica, una signora si era avvicinata alla bimba facendole un saluto e cominciando a parlarle per poi prenderla in braccio, tentando di allontanarsi. I genitori in caserma formalizzano la denuncia. Nel giro di pochi giorni, grazie alle testimonianze raccolte e ad alcuni elementi incrociati i carabinieri identificano la donna. Si tratta di una settantenne di origine rumena che da anni presta lavoro come badante al servizio di alcune famiglie del territorio. E’ incensurata e non ha saputo giustificare questo gesto.