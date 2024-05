Raid vandalico nei locali dell’ex asilo

TERNI Raid vandalico nei localei dell’ex asilo del quartiere Matteotti- Lo denuncia in un post, corredato dalle fotografie dei danni provocati alla struttura, il consigliere comunale del Pd, Framcesco Filipponi. "Efrazione e conseguente devastazione presso locali ex asilo (cdp immobiliare) all’interno del complesso del quartiere Matteotti – si legge nel post di Filipponi – . Tutta la vicinanza possibile ai residenti del quartiere. La videosorveglianza solo all’interno del Parco Raggi, come avevamo sostenuto, purtroppo non è sufficiente a frenare il vandalismo".