Ragazzi del rugby battuti. Ma è comunque festa

CITTÀ DI CASTELLO – Il campo rugby di via Bartali domenica – alla presenza di un folto pubblico – ha ospitato la gara di andata delle semifinali dei play off per la serie B. Il Città di Castello aveva di fronte la squadra dei Lyons Piacenza che ha dominato il girone emiliano romagnolo vincendo in modo largo tutte le partite fin qui disputate, così come avvenuto nel Tifernate. La squadra piacentina ha dimostrato la sua forza vincendo con il punteggio di 46-3. Nonostante il largo vantaggio la squadra tifernate ha giocato a testa alta con numerose occasioni di andare in meta e guadagnandosi, a fine gara, i complimenti degli avversari. Domenica prossima si disputerà la gara di ritorno a Piacenza, in cui la squadra tifernate cercherà di rendere vita difficile ai fortissimi emiliani. La gara dello scorso fine settimana era valida anche per il settimo memorial ’Matteo Montanucci’, l’annuale manifestazione con cui si ricorda assieme alla famiglia la memoria del ragazzo prematuramente scomparso (ha partecipato alla giornata anche una delegazione istituzionale guidata dal sindaco Luca Secondi). Al di là delle vittorie dunque una giornata all’insegna della sportività e della solidarietà con il consueto contributo dei ragazzi dell’Associazione Italiana persone Down che hanno aiutato nel "terzo tempo" e che domenica prossima accompagneranno la squadra nella trasferta di Piacenza, portando gioia e sorrisi a tutti, in un altro appuntamento all’insegna dell’inclusione e della convivialità.