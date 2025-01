Raffiche di vento, cadono gli alberi

Forti raffiche di vento su tutta l’Umbria, alberi caduti in mezzo alla strada e disagi per i cittadini. Il maltempo si fa sentire. A Perugia, un grosso albero (nella foto) è caduto ieri pomeriggio lungo la via Montegrillo-San Marco, impedendo il passaggio alle auto. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno, ma ci sono stati disagi per i residenti, fin quando la pianta è stata tolta dalla carreggiata.

Disagi anche a Città di Castello. Causa raffiche di vento diversi interventi nella giornata odierna della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco del distaccamento Tifernate e delle squadre operative del comune per caduta alberi e rami. Nel primo pomeriggio in località Baucca un albero di acacia è caduto sopra un veicolo in transito condotto da un settantenne del luogo. Nessuno si è infortunato ma danni solo all’auto. È stato poi predisposto senso unico alternato per circa mezz’ora per liberare la strada. Alle 16.30 altro intervento in via Bologni per caduta albero che ha provocato la chiusura della strada: circa un’ora per tagliare il tronco e i rami e liberare la strada. Traffico deviato in modo tale da non creare disagio. Sul posto anche le squadre operative del comune. Nel corso della giornata poi sono stati effettuati altri interventi minori a Volterrano, San Donino e Bivio Lugnano. Il sindaco Luca Secondi e la giunta hanno espresso ringraziamento alla polizia locale, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti nei diversi momenti della giornata per liberare le strade dagli alberi e ripristinare la viabilità.