Raduno di auto e moto Le vecchie signore rombano e incantano

Appuntamento per gli appassionati di motori domenica a Bagnaia. Va in scena, infatti, l’VIII raduno di auto e moto d’epoca valevole quale III edizione del trofeo dedicato alla memoria di Isidoro Biscarini. L’iniziativa prenderà il via alle 8 con il ritrovo in paese, colazione ed esposizione dei mezzi. Alle 9.45 la benedizione, alle 10 la partenza del tour che toccherà, oltre a Bagnaia, Mugnano, Montebuono, San Savino, San Feliciano, Monte del Lago, Montecolognola, Magione, Monte Sperello, Monte Melino e San Sisto. Segue pranzo e premi.