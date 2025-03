Raccolta rifiuti nel centro storico: "Ora si cambia"

ORVIETO - Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti nel centro storico all’insegna del maggiore decoro. In ballo c’è la scelta di procedere e ampliare la sperimentazione delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti con la ricerca di prototipi per la schermatura dei cassonetti e dei nuovi bidoni. "Nei giorni – ha detto l’assessore all’Ambiente, Andrea Sacripanti – ho convocato le categorie per fare il punto della situazione e devo dire che le nuove modalità di esposizioni dei rifiuti sono state apprezzate anche dai diretti interessati. Ora faremo in modo che la misura provvisoria diventi definitiva. Gli uffici stanno predisponendo una delibera di Giunta per una proroga tecnica del provvedimento perché essendo una modifica regolamentare dovrà essere approvata dal Consiglio. Ringraziamo la Cosp Tecnoservice per la disponibilità e per aver messo a disposizione gli operatori. Per le schermature abbiamo individuato due prototipi e mi auguro che entro l’estate possano essere attuate. Pensiamo di sostituire i cestini e credo che con gli avanzi di amministrazione potremmo impegnare fondi per l’acquisto".