Raccolta-rifiuti. In vigore i nuovi servizi Sogeco

GUBBIO – Con l’inizio dell’anno sono entrati in vigore anche i nuovi servizi previsti nella convenzione con la Sogeco, relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Vanno dall’ampliamento dell’apertura del centro raccolta di via Venata, al servizio di pulizia delle caditoie cittadine con una frequenza di tre volte all’anno e quello, attivato dal 15 gennaio, dello spazzamento anche nelle frazioni del territorio con frequenza bimestrale. "Avverrà - spiega la vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso - nelle frazioni di San Marco, Padule, Semonte, Casamorcia, Mocaiana, Cipolleto, Ponte d’Assi, Spada, Torre e Branca, Colpalombo e Carbonesca". "Un’altra importantissima novità – prosegue la Tasso - riguarda la gestione della discarica di Colognola" dando in pratica "avvio ad un percorso che si concluderà con la formale voltura dell’autorizzazione della discarica dal Comune al soggetto gestore".