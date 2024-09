Raccolta-fondi per il nuovo camper di Borgorete

Un aperitivo partecipato al Quasi 518 Wine Bar è stata la risposta solidaristica del mondo cooperativo verso la cooperativa sociale Borgorete che nei primi giorni di luglio ha visto il camper dell’Unità di Strada distrutto da un incendio. Organizzato da Generazioni Legacoop Umbria e da Edicola 518, il momento di aggregazione è stata una risposta al "doppio colpo" nel giro di pochi mesi subito dall’impresa sociale associata a Legacoop Umbria che ha messo in ginocchio il servizio. Infatti nella notte tra il 26 e il 27 novembre scorso era andato a fuoco un altro camper. In entrambi i casi, i Vigili del Fuoco non hanno rilevato evidenze di natura dolosa. Tuttavia, gli operatori dell’Unità di Strada, già provati dal primo episodio, hanno dovuto affrontare nuovamente un periodo di grande difficoltà, segnato da preoccupazione. "L’Unità di Strada della cooperativa Borgorete rappresenta un servizio essenziale per la comunità di Perugia, fornendo supporto nell’ambito delle politiche di riduzione del danno e dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti – fa notare Legacoop – Per questo abbiamo deciso – spiega Jacopo Teodori coordinatore di Generazioni Legacoop Umbria - di avviare azioni concrete per raccogliere fondi a sostegno della cooperativa sociale. Come Generazioni non potevamo rimanere indifferenti. Questa è la prima di diverse iniziative che vorremmo fare con la logica de ‘agitarsi con cura’ che guiderà i nostri prossimi passi dentro il mondo cooperativo".