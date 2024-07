"Qui si gioca il grande tennis". Sfide da urlo

TODI - Inizia il conto alla rovescia per gli Internazionali di Tennis Città di Todi, pronti a tagliare il nastro della XVI edizione da domenica 11 a sabato 17 agosto. "Siamo sempre entusiasti di organizzare il torneo di Todi – dichiara il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Parliamo di una delle rassegne più storiche del circuito Challenger, giunta quest’anno alla sedicesima edizione. Tutto questo sarebbe impossibile senza il supporto dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Todi Antonino Ruggiano, il quale ha assistito alla maggior parte delle rassegne e vive la settimana del torneo con grande partecipazione. Un importante ringraziamento va anche al title sponsor Sidernestor, che ci sostiene costantemente nella lunga lista di appuntamenti annuali che ci portano all’evento di Todi. La kermesse è un’isola fortunata per i molti tennisti che negli anni sono passati dall’Umbria per scalare il ranking. Ultimo in ordine di tempo Luciano Darderi, che lo scorso anno ha cominciato la sua corsa verso l’attuale best ranking di 33 ATP alzando a Todi il primo Challenger della carriera". Ma sui campi di terra rossa del circolo di Todi è passato nel 2020 anche un giovanissimo Carlos Alcaraz, ora tre del monod, Paolo Lorenzi e l’attuale capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. Quanto ai talenti di questa edizione Jozef Kovalik, attuale numero 108 ATP, è il leader dell’entry list. Dietro di lui gli azzurri Stefano Travaglia (foto), Francesco Maestrelli ed Enrico Dalla Valle. Intanto il sindaco Antonino Ruggiano parla di "festa per tutta la città".