"Qui scuole nuove con ambienti moderni"

"In questo territorio ho trovato scuole nuove, con ambienti educativi moderni, esperienze all’avanguardia, difficili da trovare altrove, che sono merito di un sistema nel quale istituzioni pubbliche e scolastiche sanno fare rete tra loro e con le proprie comunità": lo ha detto Carmela Pace, presidente Unicef Italia nel corso della sua visita a Città di Castello e in Altotevere. Un modo per testimoniare l’apprezzamento per il segnale unitario di attenzione e cura verso la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’incontro è avvenuto nella sala del Consiglio comunale dove la presidente di Unicef è intervenuta insieme a quella del Comitato Umbria, Iva Catarinelli, e alla responsabile Altotevere, Angela Monaldi, all’incontro organizzato con gli amministratori delle altre municipalità del comprensorio, i bambini, gli insegnanti, gli educatori, i rappresentanti delle associazioni e delle forze dell’ordine che sono stati protagonisti dell’ultima edizione di “Una luce sui diritti“.

"Abbiamo visto – ha aggiunto Pace – quanti sforzi vengono fatti per assicurare il diritto allo studio, per migliorare l’apprendimento e la qualità delle relazioni tra i bambini e gli adolescenti, per favorire l’inclusione sociale e abbiamo constatato quanti risultati sono stati ottenuti. Ecco perché oggi siamo qui per premiare le amministrazioni e le scuole con gli attestati di merito nel progetto ‘Scuola amica’".

Oltre ai Comuni dell’Altotevere, i riconoscimenti sono stati assegnati al primo circolo didattico San Filippo, al secondo circolo didattico Pieve delle Rose e all’istituto comprensivo Alberto Burri di Trestina. La manifestazione negli otto comuni dell’Altotevere si è articolata su 31 eventi proposti da 16 scuole, 14 associazioni, asili, oratori, biblioteca, scuole di musica e una parrocchia.