Questura di Terni e Comunità Incontro fanno gli auguri a Mogol

Terni, 18 agosto 2023 – La Questura di Terni e la Comunità Incontro di Amelia fanno gli auguri a Mogol, che ieri ha festeggiato l'87esimo compleanno. Ormai ternano d'adozione, con il suo Cet (Centro europeo di Toscolano) che da trent'anni sorge sulle colline di Avigliano Umbro, il grande autore musicale Giulio Rapetti ha stretto solidi legami con le diverse realtà del territorio. “Il questore Bruno Failla e tutto il personale della Questura di Terni _ si legge in un post della polizia ternana _ augurano un felice compleanno al Maestro Giulio Rapetti in arte Mogol, un grande amico della Polizia di Stato, insignito nel 2021 del titolo 'Poliziotto ad Honorem' dal Capo della Polizia. Buon compleanno Maestro da tutti noi”. La Comunità Incontro fondata da don Pierino Gelmini così festeggia Mogol. “'La droga è una strega che ti ruberà il corpo e l’anima. La droga entrerà nella testa e nella voce di un ragazzo che ti inviterà a provarla: non ti costerà niente. E invece ti costerà la vita' _ si legge in un altro post _ .Questa è la storica frase scritta dal Maestro Mogol per la nostra Comunità. Una frase che sintetizza pienamente i nostri valori e che custodiamo con orgoglio nell’Auditorium di Molino Silla. Auguri di buon compleanno Giulio”.