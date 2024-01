Quelle Luci sul Trasimeno con un ’abete subacqueo’

CASTIGLIONE DEL LAGO - Si avvia allo spegnimento l’albero più grande del mondo disegnato con le luci sull’acqua. E anche questa occasione sarà una festa a Castiglione del Lago dove dall’8 dicembre la macchina dell’intrattenimento non si è mai fermata. E anche per la Befana si è già partiti ieri quando alle ore 17 nella centralissima piazza Mazzini si è svolta la "Befana dei Pompieri", insieme ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Perugia che, per la prima volta a Castiglione del Lago, insieme ai più piccoli hanno accolto la simpatica vecchietta e l’hanno aiutata ad atterrare e distribuire a tutti dolciumi e sorrisi. A contribuire all’iniziativa, oltre a "Luci sul Trasimeno" anche l’Avis comunale, l’associazione "Gianluca Pennetti Pennella", i vigili volontari del distaccamento di Castiglione e l’amministrazione comunale. Poi il Pet’s Day in collaborazione con Vitakraft, evento finalizzato alla sensibilizzazione all’adozione dei cani. Sempre oggi attesa anche la "Tombola nello spazio" (ore 15-18, piazzetta Bruno Meoni o in caso di maltempo sotto il tendone della Piazzetta del Gusto) a cura dell’associazione "Quelli del ‘65", mentre chi vorrà potrà recarsi anche nella vicina Pozzuolo per assistere all’ultima rappresentazione del Presepe vivente.

Il tutto prima di ritrovarsi dalle 22 al Percorso dell’albero (ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni, per gli adulti biglietto a 8 euro) per la cerimonia ufficiale di spegnimento dell’albero in acqua alla presenza delle autorità e il saluto finale presso la Piazzetta del Gusto. Tutti insieme, ancora una volta, per celebrare la magia, ma anche il successo di "Luci sul Trasimeno".