Quella manovra è pericolosa: "Il lavoratore ha ragione"

Il Tribunale di Roma dà ragione al conducente bus che si è rifiutato di effettuare inversione di marcia presso Giardini Oberdan. A renderlo noto è il consigliere comunale di Sinistra per Todi Andrea Caprini che in questi anni ha criticato le scelte in materia del sindaco Antonino Ruggiano.

A dargli ragione è il Tribunale del Lavoro di Roma, che con sentenza numero 107737/2024, riabilita il conducente del bus che nel giugno 2023 si era rifiutato di effettuare l’inversione di marcia all’altezza dei Giardini Oberdan, "una pericolosissima manovra – afferma il consigliere Caprini – determinata dalle modifiche alla viabilità volute dall’amministrazione tuderte a seguito dei discussi lavori di riqualificazione di Via Ciuffelli". Al lavoratore era stata comminata dall’azienda di trasporti una sospensione di trenta giorni dal lavoro in quanto si era rifiutato di eseguire l’inversione in autonomia poiché ritenuta pericolosa e violativa del Codice della Strada.

"La domanda che sorge spontanea – aggiunge il consigliere di Sinistra per Todi – è se debba intervenire un’aula di giustizia per ricordare al sindaco e a tutti coloro che ne hanno la responsabilità le norme più elementari del codice della strada. Attendiamo ancora di sapere la ‘ratio’ dell’istituzione del senso unico in via Ciuffelli, anche se, in considerazione dello stato disastroso della nuova pavimentazione, si comprende come l’amministrazione sia dovuta correre ai ripari per evitare che, dopo poco più di un anno, la principale via di accesso alla città fosse ridotta ad una strada di campagna". Sulla vicenda verrà presentata una interrogazione consiliare per accertare le responsabilità e per conoscere le iniziative che verranno assunte per alleviare i disagi di quanti vivono e lavorano in centro.

s.f.