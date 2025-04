Quattro musei, unico ticket. Accordo Comune-Diocesi: "Percorso tra secoli di storia"

Un biglietto per quattro musei è stato istituito in occasione del Giubileo a Città di Castello in virtù di un accordo tra Comune e Diocesi. Ticket unico per Pinacoteca, Museo del Duomo, Campanile cilindrico e Oratorio di San Crescentino di Morra: costo 8 euro l’intero e 6 il ridotto. Ieri la firma del protocollo d’intesa e la presentazione del progetto nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Luca Secondi con l’assessore Michela Botteghi e il vescovo della diocesi tifernate monsignor Luciano Paolucci Bedini. Insieme hanno spiegato la genesi del progetto: "Con l’anno giubilare 2025, l’Umbria, per la specificità religiosa, storica e artistica, rappresenta una meta preferenziale dei flussi turistici, sia religiosi che generalisti". La biglietteria unica sarà in due postazioni, alla Pinacoteca e al Museo diocesano; il biglietto darà diritto a visitare i quattro siti museali e sarà valido per una settimana. Rimangono in vigore tutte le precedenti convenzioni e collaborazioni dei musei coinvolti ed è inoltre previsto un calendario di iniziative congiunto. Per ora il progetto è attivo in via sperimentale: "Partiamo con 4 musei, ma pensiamo che come per altre realtà in cui i beni culturali sono l’attrattore principale, l’obiettivo sia un’ integrazione complessiva dell’offerta cittadina. Riteniamo che, al pari di altri territori, sia importante porsi sul panorama regionale con una rappresentazione focalizzata e un’offerta riconoscibile, grazie alla peculiarità dell’area tifernate in termini artistici e architettonici", aggiungono i promotori dell’iniziativa. Lo slogan è “Rinascimento e Contemporaneità“, ritenuto "una sintesi efficace e originale dell’identità culturale e dell’offerta museale tifernate". La collaborazione tra Comune e Diocesi trova in questo progetto una finalità specifica poiché persegue "la crescita della cultura dell’accoglienza, con una convergenza nelle modalità di gestione, l’elaborazione di un’immagine coordinata, una campagna di promozione congiunta". Da questo punto di vista "Pinacoteca e Museo Diocesano rappresentano due facce di un unico, ricco patrimonio culturale poiché con le loro collezioni, si intrecciano in un dialogo tra arte, storia, fede e devozione. Il progetto del biglietto unico offre al visitatore la possibilità di immergersi in un percorso che attraversa secoli di storia e cultura condivise".