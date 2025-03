Quando gli dei erano tanti. Marco Baliani arriva agli Avvaloranti

Si viaggia nel mito e nella mitologia con “Quando gli dei erano tanti“, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Marco Baliani (nella foto) in scena domani alle 21 al Teatro degli Avvaloranti, nella stagione curata da Fontemaggiore. Diretto da Maria Maglietta, lo spettacolo è dedicato alle scritture del grande autore Roberto Calasso. Con il richiamo all’incipit di Moby Dick di Melville, Baliani invita il pubblico a “salpare” verso l’ignoto, a esplorare le pagine di Calasso come un oceano ricco di storie e significati. "Questo spettacolo – spiega Baliani – nasce dal desiderio di intrecciare narrazioni mitiche che affiorano sulla superficie del mio mare, rappresentando isole su cui è sempre possibile tornare a nutrirsi". Ma il racconto non si limita a rappresentare miti e leggende, ma "illumina esperienze del mio vivere, i crocicchi della mia esistenza, quelle “linee d’ombra” che segnano i passaggi generazionali. Così il racconto apre a pensieri imprevisti, a sorprese della percezione, che riguardano il nostro presente". Biglietti (15 l’intero, 12 il ridotto) in vendita su www.anyticket.it.