Quadri viventi La moda si ispira al ’500 Firmano gli studenti

Oggi alle 16 va in scena a palazzo Penna “Quadri viventi, la moda ispirata al ‘500”. Evento organizzato dall’APS Accademia Focus, in collaborazione con l’Ipsia “Cavour-Marconi-Pascal”, Avis e Comunità di Sant’Egidio, con il patrocinio del Comune, della Provincia, dell’Università per Stranieri e la collaborazione del Museo di Palazzo della Penna, Munus, Bio Art Cafè e dell’Assicurazione Vittoria. Obiettivo: raccogliere fondi destinati al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.