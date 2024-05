SAN GEMINI "Puntare sullo sport non solo nelle scuole che non sono attrezzate a sufficienza e difendere le aziende del territorio". Cosi Carolina Morace, candidata del M5S alle elezioni europee nel circoscrizione Centro, ha aperto così la sua visita a San Gemini al comitato elettorale della lista “Unità e Responsabilità per San Gemini“ per Giuseppe Bracco sindaco. Davanti ad attivisti e simpatizzanti, l’avvocata ed ex calciatrice, ha parlato anche dell’importanza dello sport come fattore di crescita per i giovani e non solo. "Fondamentale - ha detto - la presenza di impianti sportivi nelle città che incentivi la pratica e favorisca la diffusione di una cultura legata alla buona salute e alla corretta alimentazione. Bisogna incentivare anche l’attività nelle scuole che oggi molto spesso è carente". Per Morace - riferisce il M5s - "il governo nazionale trascura anche le associazioni sportive che vanno incentivate a livello economico". Presenti all’incontro anche Giuseppe Bracco, candidato sindaco della coalizione di civici e progressisti, e il candidato consigliere Diego Diomedi.