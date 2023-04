Psichiatra uccisa a Pisa Colleghi umbri in lutto

Il personale dei Dipartimenti di salute mentale dell’Umbria ha reso omaggio con due minuti di silenzio a Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l’accusa di omicidio volontario premeditato. Hanno infatti osservato due minuti di silenzio e per lo stesso tempo interrotto ogni attività clinico-assistenziale, come chiesto da Liliana Dell’Osso, presidente della Società italiana di psichiatria. Alla Usl 1, l’appello è stato raccolto dal direttore facente funzioni del Dipartimento di salute mentale Marco Grignani che lo ha esteso a tutti i centri dell’azienda sanitaria. Anche alla Usl Umbria 2, il dipartimento salute mentale diretto dalla dottoressa Sonia Biscontini ha aderito all’iniziativa spontanea nazionale. "Per quello che ci riguarda - afferma intanto la Cgil – l’obiettivo resta quello di mettere in campo da subito soluzioni. Abbiamo da tempo chiesto interventi immediati a garanzia della sicurezza di chi opera nei servizi sanitari, spesso in prima linea, come accade per la salute mentale. Servono investimenti in un settore che è stato da anni definanziato come quello della salute mentale, vanno ascoltate i professionisti che lavorano sul campo".