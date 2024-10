Protezione civile. Domani inizia il nuovo corso

Prenderà il via domani il nuovo corso base di protezione civile organizzato dal gruppo comunale della Prociv di Bastia Umbra: è gratuito e aperto a tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età, senza nessun vincolo e utile a conoscere più da vicino il complesso mondo di un settore sempre più impegnato in attività di varia natura al servizio della comunità. Sarà articolato in 10 serate con incontri con funzionari del Servizio di protezione civile della Regione Umbria, del Comune di Bastia Umbra, di Anci Umbria Protezione civile e confrontarsi con loro su temi come rischi del territorio, corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza, volontariato, aspetti logistici e quanto altro. Verranno inoltre dedicate serate ai temi del primo soccorso e della psicologia dell’emergenza grazie all’intervento della Croce Rossa Italiana – comitato locale di Bastia Umbra e dell’associazione Psicologi per i popoli. Una serata sarà invece incentrata sugli aspetti della sicurezza grazie all’associazione di Ingegneri per la Protezione dell’Ambiente e del Costruito – Aipac. Non mancheranno momenti più pratici dedicati all’uso della radio in caso di emergenza, cenni di cartografia ed esercitazioni sul montaggio di tende di emergenza. Un vero e proprio percorso che ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza di aspetti specifici della protezione pivile e conoscere la realtà del volontariato. Il corso è adatto a tutti non sono richiesti prerequisiti specifici né alcuna documentazione aggiuntiva. Iscrizioni e informazioni sul sito del Comune di Bastia Umbra. Info aggiuntive possono essere richieste via telefono o messaggio whatsapp al 3280411077.