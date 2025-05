Proteste al liceo, la preside si difende: “Sono vittima di enormi falsità”

Perugia, 22 maggio 2025 – Slealtà, omissioni, rallentamenti ostruzionismi, “enormi falsità propinate alla stampa”. Suona le sue campane e si “difende” la preside del Liceo Alessi Laura Carmen Paladino, a capo dello Scientifico da inizio febbraio e duramente contestata dagli studenti e dai genitori per alcune inadempienze burocratiche, tra cui le ormai note certificazioni Cambridge. La dirigente scolastica, a suo avviso “vittima di una campagna mediatica irragionevole, ostinata e persistente”, ha dunque deciso di scrivere una lunga lettera a studenti, genitori, docenti e membri del personale, per fare chiarezza sulle voci che “continuano a circolare ormai da più di due mesi, sulle diverse ricostruzioni, incontrollate e incontrollabili, strumentali e di pregiudizio, amplificate anche dagli organi di stampa, in ordine alla mia persona, al mio stile dirigenziale e al liceo Alessi.

Tra i vari punti affrontati, il caso delle certificazioni. La dirigente chiarisce che le prove svolte ad aprile sono state regolarmente riprogrammate dopo un rinvio non imputabile a lei, con piena informazione alle famiglie. Per l’esame di Fisica previsto nei giorni scorsi e non svolto, spiega di aver ottenuto dall’ente Cambridge il rimborso integrale sotto forma di credito per gli 11 studenti coinvolti, evitando ulteriori spese. A suo dire, è stato un risultato tutt’altro che scontato. La professoressa parla di una “vicenda ereditata”, sostenendo che l’intento di chi ha alimentato le polemiche era “distogliere l’attenzione… dalla vera problematica, creata da altri”. Sulla gestione del Cambridge e le irregolarità emerse, rivela di aver attivato le autorità competenti per le necessarie verifiche e i “dovuti provvedimenti”.

Intanto, martedì pomeriggio una delegazione dei genitori ha incontrato a palazzo dei Priori la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessora Francesca Tizi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli. Un incontro in cui le istituzioni assicurano vicinanza ai genitori, che hanno parlato di “riunione costruttiva”, sottolineando l’importanza della formazione che viene fatta dentro la scuola. Barcaioli ha riferito di avere interlocuzioni costanti con il provveditore Sergio Repetto, tenendo conto dei rispettivi ruoli e delle competenze. Anche Presciutti ha parlato di una scuola che eccelle e che ha portato la Provincia ad investire nella succursale.